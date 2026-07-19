Caos antes da final do Mundial'2026: longas filas para entrar no estádio e segurança semelhante a um aeroporto

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A poucas horas do arranque da final do Mundial'2026, entre Espanha e Argentina, registam-se cenas caóticas à entrada do MetLife Stadium, com filas longuíssimas devido às diligências das autoridades norte-americanas. De acordo com os repórteres do jornal 'Mundo Deportivo' em New Jersey, a polícia local transformou os acessos aos estádio em algo semelhante ao controlo de segurança dos aeroportos, com revistas exaustivas aos pertences dos adeptos. Malas e mochilas são analisadas e os adeptos não podem transportar consigo objetos metálicos.



Filas para entrada no MetLife Stadium antes da final do Mundial'2026 Getty Images

A mesma publicação refere ainda que este cenário confuso não afeta somente os adeptos. Os acessos e as filas são os mesmos para a imprensa, voluntários, funcionários, pessoas que participam no espetáculo que antecede o jogo e no intervalo ou empregados de mesa, o que tem perturbado bastante os trabalhos de todas estas pessoas. Em alguns casos, registaram-se mais de duas horas e meia de fila para entrar no estádio.

Este aumento da segurança à entrada do MetLife Stadium está sobretudo relacionada com a presença de Donald Trump, que vai assistir ao jogo na tribuna. Também os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, vão estar presentes, ao contrário de Javier Milei, presidente da Argentina, que optou por não se deslocar aos EUA.

Além do caos na segurança, o 'Daily Mail' avança que as filas também têm sido provocadas por falhas no sistema de leitura dos bilhetes, que têm agravado os atrasos. Já a Sky Sports refere que há poucos funcionários em redor do estádio e muitos adeptos têm sido mal orientados.

??Última Hora??



??Así están los accesos para la prensa al MetLife Stadium antes de la final entre España y Argentina.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mGVwIlbrEg — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) July 19, 2026