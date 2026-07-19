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Caos antes da final do Mundial'2026: longas filas para entrar no estádio e segurança semelhante a um aeroporto

Record 22:08
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Presença de Donald Trump obriga a redobrar diligências das autoridades

A poucas horas do arranque da final do Mundial'2026, entre Espanha e Argentina, registam-se cenas caóticas à entrada do MetLife Stadium, com filas longuíssimas devido às diligências das autoridades norte-americanas. De acordo com os repórteres do jornal 'Mundo Deportivo' em New Jersey, a polícia local transformou os acessos aos estádio em algo semelhante ao controlo de segurança dos aeroportos, com revistas exaustivas aos pertences dos adeptos. Malas e mochilas são analisadas e os adeptos não podem transportar consigo objetos metálicos.

Filas para entrada no MetLife Stadium antes da final do Mundial'2026
Filas para entrada no MetLife Stadium antes da final do Mundial'2026 Getty Images

A mesma publicação refere ainda que este cenário confuso não afeta somente os adeptos. Os acessos e as filas são os mesmos para a imprensa, voluntários, funcionários, pessoas que participam no espetáculo que antecede o jogo e no intervalo ou empregados de mesa, o que tem perturbado bastante os trabalhos de todas estas pessoas. Em alguns casos, registaram-se mais de duas horas e meia de fila para entrar no estádio.

Este aumento da segurança à entrada do MetLife Stadium está sobretudo relacionada com a presença de Donald Trump, que vai assistir ao jogo na tribuna. Também os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, vão estar presentes, ao contrário de Javier Milei, presidente da Argentina, que optou por não se deslocar aos EUA.

Além do caos na segurança, o 'Daily Mail' avança que as filas também têm sido provocadas por falhas no sistema de leitura dos bilhetes, que têm agravado os atrasos. Já a Sky Sports refere que há poucos funcionários em redor do estádio e muitos adeptos têm sido mal orientados.

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