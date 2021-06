Portugal teve Hazard e fica por aqui no Euro2020

Portugal cai nos oitavos de final do Euro2020, depois de um derrota frente à Bélgica. Numa primeira parte morna, a Bélgica foi mais feliz e Thorgan Hazard marcou aos 42 minutos.







Pool via REUTERS/Jose Manuel Vidal

Tópicos Portugal Euro2020 Bélgica

Na segunda parte, Portugal pressionou, mas nem as entradas de João Félix, Bruno Fernandes, André Silva, Danilo e Sérgio Oliveira. Portugal ainda assustou nos últimos 15 minutos, mas sem sucesso.Foi uma sucessão de tentativas frustradas com uma bola ao poste e outra grande defesa do guarda-redes belgas. O que não chegou foi o golo que manteria Portugal em prova e na defesa do título de campeão europeu.A equipa de Fernando Santos vinha do grupo da morte, mas acabou por ser a seleção que está em primeiro lugar do ranking da UEFA a eliminar os portugueses. Há 32 anos que a Bélgica não ganhava à equipa das quinas. E as duas equipas nunca se tinham encontrado nestas fases da competição, tanto em europeus como em mundiais.Em termos individuais, Ronaldo ficou assim a um golo de bater o recorde mundial de golos por seleções, mas conseguiu igualar o iraniano Ali Daei. Têm os dois 109 golos e Ronaldo marcou os últimos cinco nesta fase final do Euro2020.A Bélgica vai jogar nos quartos de final contra a Itália, em Munique, um jogo que se realiza na sexta-feira.