Fernando Santos só tem um caminho: sair. Pelo pé ou empurrado

Esta seleção, assim, não me anima. Nunca me animou neste Campeonato da Europa. O treinador Fernando Santos também não. Começou por errar ao escolher o meio campo para o jogo com a Hungria, deixando de fora os melhores jogadores (Renato e Palhinha), foi enxovalhado no choque frontal com a Alemanha (insistiu em vários erros), esteve quase com um pé fora do campeonato com a França (os gauleses só não apertaram mais porque lhes convinha) e deu 45 minutos de avanço aos belgas num jogo de mata-mata.