Paulo Sousa: "Em Viseu, ia ver os jogos para cima das árvores"

De férias no Algarve, antes de começar a preparação para o Euro 2020, o selecionador da Polónia falou à SÁBADO: lembrou a infância em Viseu; a chegada ao Benfica, com 16 anos; as conquistas europeias pela Juventus e Borussia Dortmund; ou o seu feitio reservado. E ainda contou que com o seu primeiro ordenado comprou um pullover

Protagonista de uma das mais polémicas transferências, quando trocou o Benfica pelo Sporting (em 1993), Paulo Sousa fez depois carreira internacional, tendo ganho a Champions pela Juventus e pelo Borussia Dortmund.

Como treinador, já esteve em vários países (foi campeão em Israel com o Maccabi Tel Aviv e na Suíça com o Basileia) e é desde janeiro de 2021 o selecionador da Polónia. Pela equipa que tem em Lewandowski a grande figura, Paulo Sousa leva cinco jogos, com uma vitória (Andorra), uma derrota (Inglaterra) e três empates (Hungria, Rússia e Islândia).



Apesar do fraco currículo, Paulo Sousa, de 50 anos, mostra-se ambicioso e diz que vai ao Europeu com o intuito de ser campeão pela Polónia. Para começar, os polacos, que só se estrearam em fases finais de Europeus em 2008 (ficaram-se pela fase de grupos em 2008 e 2012 e conseguiram chegar aos quartos de final em 2016), vão ter de medir forças, no Grupo E, com Espanha, Suécia e Eslováquia. Uma vitória no primeiro jogo, esta segunda-feira, dia 14, contra os eslovacos, poderá ser determinante para o apuramento.