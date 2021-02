Hélder Postiga: "Ter deixado a escola é uma mágoa que ainda tenho"

Filho de pescador – no Verão ainda vai com o pai para o mar –, chumbou por faltas por ter ido ao Europeu de sub-15. O antigo avançado de FC Porto e Sporting acabou a carreira de futebolista em 2017, na Índia, onde tinha colegas que comiam sem talheres – hoje é diretor da FPF.

Assumiu funções na Federação Portuguesa de Futebol em junho de 2020, mas a pandemia travou-lhe os planos e, por isso, tem estado mais pelo Porto, onde vive. Hélder Postiga falou com a SÁBADO via Zoom, numa conversa que começou mais tarde por ter ido fazer um teste de Covid-19 – ia estar em Braga a representar a FPF no jogo com a Roma, para a Liga Europa. Durante uma hora, passou em revista uma carreira com boas recordações.





Sim, pensava que ia ter mais atividade na FPF, mas a minha formação parou por completo. O único lado positivo é que passo mais tempo com os miúdos mas, mesmo assim, fico triste por eles, porque precisavam de ter uma adolescência mais ativa.