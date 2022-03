Altintop: "No um para um é praticamente impossível parar Ronaldo"

Filho de imigrantes turcos, nasceu na Alemanha e passou por Schalke 04 e Bayern Munique antes de chegar ao Real Madrid, a convite de José Mourinho. No colosso espanhol jogou com CR7, Pepe, Ricardo Carvalho e Coentrão. A trabalhar na federação turca, fala da carreira e do decisivo Portugal-Turquia desta quinta-feira.

Altintop atende a videochamada da SÁBADO no seu gabinete na Federação de Futebol da Turquia uma hora antes de o selecionador anunciar os convocados para o jogo com Portugal (esta quinta-feira, dia 24, a contar para o play-off de acesso ao Mundial 2022). Aos 39 anos, quer partilhar a experiência que adquiriu em clubes como Bayern Munique e Real Madrid para ajudar no crescimento do futebol turco. José Mourinho ligou-lhe em 2011 para o convencer a ir para Espanha e tantos anos depois ainda troca mensagens com o treinador. Jogou com Pepe e Cristiano Ronaldo e a admiração sente-se em várias respostas. Isso e a boa disposição, em que até uma finta humilhante que sofreu de CR7 é razão para uma gargalhada.