Covid-19: Coates é o único caso positivo no Sporting

Coates é o único caso positivo de Covid-19 no Sporting, apurou Record. Os restantes jogadores acusaram negativo e estão aptos para o dérbi, marcado para sexta-feira (21h15) no Estádio da Luz.





O positivo de Coates foi detetado no programa de testagem do Sporting. Depois disso, o restante plantel e staff fizeram duas rondas de testes (antigénio e PCR), tendo o resutado de todos sido negativo.O capitão encontra-se assintomático, mas será baixa para os jogos com o Benfica, Ajax e Boavista, pois terá de cumprir 10 dias de isolamento.Coates vai falhar o seu terceiro dérbi, em cinco possíveis. Na era Amorim, será a oitava ausência do defesa no total, e segunda com as águias.