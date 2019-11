Wilsa Gomes conquista bronze nos Europeus de sub-23 de judo

A judoca portuguesa Wilsa Gomes conquistou hoje a medalha de bronze na categoria -57 kg nos Europeus de sub-23, que se estão a disputar em Izhevsk, na Rússia.Depois de ter derrotado por 'ippon' a russa Viktoriia Baidak e a bósnia Andjela Samardzic, Wilsa Gomes perdeu nas meias-finais com a georgiana Eteri Liparteliani, igualmente pela pontuação máxima.No combate de atribuição do bronze, a portuguesa derrotou a húngara Kitti Kovacs por 'ippon'.Francisco Mendes terminou na sétima posição nos -60 kg, depois de ser afastado na primeira ronda de repescagem, enquanto Felipe Cruz (-60 kg) e David Reis (-66 kg) foram afastados no primeiro combate.