Sp. Braga denuncia assalto a autocarros de adeptos no Bessa

O Sp. Braga emitiu um comunicado, esta sexta-feira, onde denuncia assaltos aos autocarros dos seus adeptos, no decurso do encontro entre Boavista e Sp. Braga, na noite de ontem, no Estádio do Bessa.Os minhotos apontam a "falha flagrante" da segurança, exigiram "que as ocorrências ficassem registadas nos relatórioas da PSP e da Liga" e deixaram ainda o contacto de Rogério Gonçalves, o Oficial de Ligação aos Adeptos, para qualquer tipo de apoio necessário aos apoiantes lesados.Os arsenalistas, recorde-se, perderam por 2-0 diante dos axadrezados "O SC Braga lamenta e denuncia publicamente os furtos ontem verificados aos autocarros que transportaram os seus adeptos até ao Estádio do Bessa e que foram assaltados durante o jogo com o Boavista FC, não obstante o seu parqueamento em zona delimitada para o efeito pelas forças de segurança e que deveria ter vigilância permanente.Por se tratar de uma falha flagrante, o SC Braga exigiu que as ocorrências ficassem registadas nos relatórios da Polícia de Segurança Pública e da Liga Portugal, esperando-se que as medidas a tomar sejam garantia de que tal episódio não se verifique novamente.O SC Braga providenciou imediatamente todo o apoio aos adeptos lesados através dos seus responsáveis que faziam o acompanhamento dos mesmos, tendo também denunciando o caso à organização do jogo e aos responsáveis pelo dispositivo de segurança, mas reforça por esta via que o Clube vai continuar a prestar o auxílio que seja necessário para que os adeptos possam defender os seus direitos e recuperem os danos sofridos.Dessa forma, disponibiliza-se o contacto do Oficial de Ligação aos Adeptos, Rogério Gonçalves, para qualquer questão relacionada com este lamentável episódio, através do número 936 780 115 ou do email rogerio.goncalves@scbraga.pt."