Desde que iniciou a carreira de treinador no Amora, em 1989, o que é que mudou na maneira de ser de Jesus? Pouco. Já mascava pastilhas elásticas, já insultava os jogadores e devido ao seu feitio explosivo chegou mesmo a expulsar o presidente do clube do balneário.





Agora, prepara-se para ser campeão no Brasil e vai disputar a final da Taça Libertadores frente ao River Plate – algo que não acontecia desde 1981 (então, o clube carioca venceu 2-0 os chilenos do Cobreloa, com dois golos de Zico). Depois de ter perdido duas finais europeias com o Benfica (em 2013 frente ao Chelsea e em 2014 com o Sevilha), à terceira será de vez? Antes do jogo decisivo na Copa Sul-americana, que se vai disputar a 23 de novembro, no Chile, veja como tudo começou com Jorge Jesus.O Amora estava a ganhar no campo do Almancilense por 3-0, mas ao intervalo o médio Jorge Jesus entrou e revolucionou a equipa algarvia. "Ele dava ordens, gritava com os jogadores, corrigia posições, mandava mais que o treinador", conta àIsau Maia, que em Dezembro de 1989, como dirigente do Amora, assistiu incrédulo à quase reviravolta no marcador. "Eles empataram 3-3 e só não ganharam porque no último minuto um defesa nosso salvou um golo em cima da linha".

No fim do jogo, a contar para a Série F da III Divisão, os dirigentes do Amora decidiram convidar aquele jogador para treinar o clube. Numa primeira abordagem, Jesus, que tinha 35 anos, respondeu: ‘Mas como é que eu vou ser treinador, se ainda agora estive a jogar?".

Jorge Jesus voltou para a Amadora nesse domingo, para passar o dia de folga com a família. Apanhou boleia do pai de Nelo, jogador do Amora que tinha sido seu colega no Estrela da Amadora. "Parámos no Canal Caveira e estivemos todos juntos a jantar", conta Nelo, que ainda nessa noite telefonou para casa de Jesus, para saber se ele ia aceitar o convite. "Já passava da meia-noite. Ele só me disse que ia falar com o presidente na segunda-feira. Mas a verdade é que chegou logo a acordo e na terça-feira já estava a dar o treino no campo da Medideira".

A saída de Jesus acabou por nem ser muito surpreendente, conforme conta à SÁBADO José Fernandes dos Barros, presidente do Almancilense: "Ele era o chefe da equipa e às vezes contestava as decisões do treinador Mário Wilson, filho do capitão do Benfica. Estavam sempre em disputa para ver quem percebia mais de futebol e muitas vezes não se entendiam".

No Amora, os jogadores só treinavam três vezes por semana, mas com Jesus passaram a fazê-lo todos os dias. E de manhã e de tarde. Como nem todos eram profissionais, os que trabalhavam tinham dispensa. "Quando não dava para fazer treino de conjunto, aproveitava para ensaiar situações específicas. Ele podia estar duas ou três horas só com um jogador, era muito perfeccionista e repetíamos as coisas N vezes", lembra Nelo.

Um exemplo: "Quando fomos jogar com o Olhanense, como o Jesus sabia que eles eram muito rápidos a sair após a marcação dos cantos ou livres, durante toda a semana ensaiámos uma estratégia para por os avançados em fora-de-jogo. Em vez de os médios cruzarem para a área, tinham de por a bola nas alas, para os defesas-laterais subirem e apanharem a defesa em contrapé. Foi assim que ganhámos o jogo".





Nessa época de 1989/90, o Amora terminou em 3º e subiu à II Divisão B. "O Jesus blindou o grupo. Logo no primeiro jogo, expulsou o presidente do balneário", conta Isau Maia. "Ele estava a dar a táctica, antes da partida com o Trafaria, que perdemos 1-0, quando o presidente entrou. O Jesus parou de falar e disse: ‘Ó presidente, este é o meu local de trabalho, por isso, se não se importa, vai ter de sair’".

"Ele dizia: ‘Os dirigentes são para dirigir, os treinadores são para treinar e os jogadores são para jogar’. Não queria misturas", acrescenta Isau Maia, lembrando-se daquela vez em que Jesus o mandou ficar quieto no banco de suplentes. "Houve um jogador que falhou um golo de baliza aberta, eu levantei-me aos gritos e ele ficou muito irritado. A partir daí, ninguém se podia levantar. Só ele, que passava o jogo aos berros e a praguejar. Por exemplo, nos cantos ele até ficava rouco, a dar ordens. A verdade é que resultava, porque houve uma época em que não sofremos um único golo de canto".

Após a subida à II B, Jorge Jesus esteve mais três épocas no Amora, entre 1990 e 1993, tendo conseguido chegar à Liga de Honra em 1992. Isau Maia diz que Jesus nunca fazia grandes exigências. "Tínhamos pouco dinheiro, por isso só íamos buscar jogadores a custo zero ou muito baratos".

O defesa-central brasileiro Jorge Baidek foi um deles. "Só joguei no Amora três ou quatro meses, quando subimos à Liga de Honra. Eu tinha ido do Belenenses para a Turquia e a meio da época saí, porque não me pagavam. O Jesus soube, ligou-me e eu fui para lá", conta.

"Apesar de ser um clube da Liga de Honra, ele tinha um esquema muito puxado. Lembro-me que só descansávamos um dia por semana e treinávamos duas vezes por dia. Eu morava em Belém e muitas vezes ficava na Amora o dia todo. Ia de manhã, treinava e depois ia almoçar com outros colegas a um restaurante. À tarde treinava de novo e só depois voltava para casa", diz Baidek.

As equipas de Jorge Jesus são conhecidas por jogarem ao ataque. Comprovam-no as estatísticas: nos seis anos em que esteve no Benfica, passou sempre os 100 golos marcados (o recorde foi os 124 na época 2009/10); no Sporting, chegou aos 302 golos (111+83+108); e agora no Flamengo também tem de longe o melhor ataque, com 58 golos em 28 jogos no Brasileirão, mais 14 do que o 2º, o Palmeiras, e mais 20 do que o 3º, o Santos.



No Amora, Jorge Jesus usou muitas vezes um esquema só de três defesas. Por influência de Manuel Oliveira, antigo treinador e jogador do Sporting dos Cinco Violinos, que o treinou no Olhanense e no Vitória de Setúbal. "O Jesus falava muito com ele, ia escutar os seus conselhos", conta Nelo.





"É verdade que conversávamos muito. Ele quando foi meu jogador no Olhanense já se interessava por táctica. Era um miúdo, com 19 anos, tinha sido emprestado pelo Sporting, e fazia perguntas como o aluno que está na sala de aula", contou à SÁBADO Manuel Oliveira, em maio de 2013, a poucos dias de o Benfica de Jesus enfrentar o Chelsea na final da Liga Europa. "Hoje ainda mantemos o contacto. Discutimos esquemas de jogo, estratégias. Eu não tenho coragem para lhe dar conselhos, mas acho que ele devia ir para Inglaterra, porque o futebol inglês é o nº 1 do mundo", referiu nessa altura Manuel Oliveira [que entretanto morreu a 21 de junho de 2017, com 85 anos].

Em dezembro de 2008, no lançamento do livro Memórias de um Treinador de Futebol, de Manuel Oliveira, Jesus elogiou-o como sendo "o primeiro treinador do mundo a usar as tácticas de 3-4-3 ou 4-4-2". Esquemas que Jesus começou a por em prática no Amora, como lembra Baidek. "Jogávamos só com três centrais, o que permitia manter o equilíbrio quando os laterais, que jogavam mais subidos, atacavam".

Rui Maside, avançado que esteve no Amora entre 1991 e 1995, conta: "Ele dizia que ‘a melhor defesa é o ataque’. Em casa jogávamos sempre com três avançados. E usávamos transições rápidas. Actualmente, nalguns jogos do Benfica aparecem cinco ou seis jogadores na área. No Amora já era assim. Tínhamos de ter uma grande pedalada, correr muito".

Fala mesmo de um jogo marcante contra o Benfica. Foi a 3 de fevereiro de 1993, para a Taça de Portugal. "Fomos à Luz jogar ao ataque. Na primeira parte, foi taco-a-taco, tivemos duas ou três oportunidades flagrantes. Numa delas, o Casquilha isola-se e é travado pelo Neno à entrada da área. O árbitro marcou falta, mas não expulsou o guarda-redes. Acabámos por perder 5-0. Sofremos quatro golos no último quarto de hora, dois com penáltis duvidosos sobre o Iuran".

Maside refere ainda que Jesus já nessa altura tinha a tendência para transformar médios alas ou extremos em laterais, como fez no Benfica com Fábio Coentrão e Melgarejo. "No Amora fez isso com o Tó Sá, um miúdo que depois foi um grande lateral na Académica e no Vitória de Setúbal. Ele sempre privilegiou os jogadores polivalentes, que podiam fazer várias posições".

Jesus exaltava-se frequentemente com os jogadores. "Era muito frontal. Se tinha de criticar alguém, fazia-o de forma veemente e à frente de todo o grupo. Tínhamos de ser mentalmente fortes para aguentar as descascas dele. Aqueles jogadores com pouco poder de encaixe ficavam de rastos", conta Nelo. E recorda um episódio: "Uma vez, no balneário, alguém defendeu um colega a dizer que apesar de ter falhado um passe ele até tinha lido bem o jogo. O Jesus respondeu: ‘Pois foi, ele leu bem, mas escreveu mal como o c…’".

Quando treinava o Amora, Jesus já mastigava pastilha elástica, uma das suas imagens de marca. E que usava como substituto dos cigarros. "Serviam para o acalmar. Há quem fume, ele mascava pastilhas. Mas isso não tem mal nenhum, basta ver que Alex Ferguson, o treinador do Manchester United, também fazia isso", conta Isau Maia.

"Ele não tinha grandes vícios ou superstições. Às vezes, quando íamos sair à noite, bebia uma cerveja ou duas", adianta Nelo, que recorda um pormenor. "Levava sempre o mesmo fato preto para os jogos. Ia pendurado num cabide, no autocarro, todo direitinho. O Jesus ia de fato de treino e antes dos jogos vestia o fato".

Isau Maia acrescenta ainda a grande ambição. "Ele queria sempre ganhar, quando isso não acontecia ficava doente. Nunca disse: ‘Um dia vou ser campeão europeu’, ou alguma coisa do género, mas lembro-me que uma vez, quando o Amora assinou um acordo para exploração de uma bomba de gasolina pela Cipol, a empresa do Sousa Cintra, que era presidente do Sporting, o Jesus abordou-o e disse-lhe: ‘Um dia ainda vou ser seu treinador’. O Sousa Cintra riu-se e não disse nada".

Jorge Jesus saiu do Amora a cinco jogos do fim da época, em 1992/93, numa altura em que a equipa lutava para não descer de divisão com Penafiel e Campomaiorense. "A despedida dele foi no Funchal, após um empate (1-1), com o União da Madeira", lembra Isau Maia. "Ele não queria ir embora e os jogadores também não pretendiam que ele saísse, alguns até choraram. A verdade é que a direcção do clube também não estava inclinada para o despedir, mas havia muita pressão dos sócios, face aos maus resultados, e o presidente Mário Rui disse: ‘Temos de fazer alguma coisa’. Assim, inventámos uma desculpa para o dispensar. Dissemos-lhe que a equipa tinha poucas hipóteses de se aguentar na Liga de Honra e como acreditávamos que ele ia ser um grande treinador, não queríamos que tivesse uma descida de divisão a manchar-lhe o currículo".



O artigo original (entretanto alvo de algumas atualizações) foi publicado na SÁBADO nº 472, de 16 a 22 de maio de 2013.