Luís Filipe Vieira aproveitou a Assembleia Geral (AG) para falar dos processos judiciais que envolvem o Benfica e não só. O insucesso desportivo da última época e o programa em marcha para voltar à rota dos triunfos também foram falados na reunião magna do clube. Além disso, admitiu contratar jogadores do Sporting envoltos na onda de rescisões com o clube.





Bruno Fernandes e Gelson Martins despertam o interesse do clube encarnado, indica a imprensa. Na AG, Vieira afirmou: "Este ano vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia fazer. Mas vou fazer. Não interessa se é o Bruno, se é o António ou o Joaquim. Há 25 anos brincaram connosco." Referia-se ao Verão Quente de 1993, em que Paulo Sousa e Pacheco rescindiram com os encarnados para assinar de seguida com o Sporting.O líder máximo do emblema da Luz falou na existência de uma coligação negativa que tem procurado manchar o nome do clube, mas começou por tranquilizar os sócios, sublinhando que não existem sacos azuis e explicou a ligação às empresas de informática que estão sob alvo de investigação. "Reafirmo que no Benfica não existem sacos de nenhuma cor e espécie e, menos ainda, sacos azuis", enalteceu Vieira logo no início da intervenção.

Vieira aproveitou a boleia do caso dos Vouchers, o qual foi encerrado sem o Benfica ser condenado, para apelar à confiança dos benfiquistas na direção do clube e, enalteceu, que os polémicos emails divulgados serviram apenas para "condicionar os agentes desportivos contra o Benfica". Defendeu, ainda, que na Luz todos estão empenhados no apuramento da verdade e ao lado da Justiça, tal como na investigação que está a ser efectuada aos jogos dos últimos cinco anos. Contudo, sublinhou que "o único crime que está provado é a violação e adulteração de correspondência".



Enaltece forma como decorreu AG

Na recta final da AG, Vieira destacou a forma elevada e aberta como decorreu a discussão na assembleia geral, destacando que acabou por não existir qualquer agitação, como chegou a ser apregoado, mas sim um debate franco.



Orçamento do Benfica aprovado com 79,25% dos votos

O orçamento do Benfica foi hoje aprovado em Assembleia Geral ordinária do clube por uma maioria de 79,25% dos votos (18.082), indicou hoje o clube de Lisboa.



O orçamento de exploração, de investimentos e o plano de actividades da direcção liderada por Luís Filipe Vieira para a época 2018/19 mereceram os votos contra de 12,52% (2.857), registando-se uma abstenção de 8,23%.



Há um ano, o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de actividades elaborados pela direcção para o exercício de 2017/18 foram aprovados com 95,24% de votos.