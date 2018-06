Médio diz que Bruno de Carvalho "parecia estar a gozar" na primeira reacção às agressões na Academia dos "leões", em Alcochete.

O futebolista Bruno Fernandes confessou, na sua carta de rescisão, continuar a sofrer com as consequências do ataque à Academia de Alcochete. O documento, divulgado pelo Record, é muito semelhante às cartas de rescisão apresentadas por Rui Patrício e Podence - os primeiros dois jogadores a pedirem a desvinculação unilateral do contrato que os liga aos "leões".



"Não consigo pensar em voltar àquele local. Acordo banhado em suor e com a sensação física, até de dor, que estou a levar chapadas", escreveu o atleta no documento que pode ser lido na íntegra no Record, onde diz ainda que o presidente do clube, Bruno de Carvalho, parecia estar a "gozar com o sucedido" nas declarações a seguir ao ataque.



Esta segunda-feira, após serem conhecidas as rescisões de contrato de Bruno Fernandes, William, Gelson e Bas Dost, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou que o Conselho Directivo apresenta "imediatamente" a demissão se os seis futebolistas que rescindiram contrato invocando justa causa recuarem para permanecer no clube, mesmo que esta direcção vença novas eleições.

"Se para os atletas o problema é este Conselho Directivo, os jogadores que escrevam uma carta a dizer que se esta direcção se demitir voltam atrás nas rescisões e jogam no Sporting e que se nos voltarmos a candidatar e ganharmos, continuam a valer estas premissas. Na mesma hora demitimo-nos. E tem de ser os seis, não basta um jogador", afirmou numa conferência de imprensa realizada em Alvalade.





Bruno de Carvalho é um miserável. Odeio esse homem. Odeio, odeio, odeio! Não eram mais de 30 adeptos, mas foram os suficientes para perturbar a conferência de imprensa marcada por Bruno de Carvalho e justificar a intervenção policial. Em pequenos grupos de cinco e seis pessoas, os adeptos descontentes com a actuação do presidente do clube deslocaram-se até ao estádio de Alvalade e insultaram e pediram a demissão de Bruno de Carvalho.





Sem deixar de considerar que o Sporting está a ser alvo de um "ataque concertado grande", além de confirmar as quatro rescisões desta segunda-feira e que "poderão ser mais" até dia 15, Bruno de Carvalho reiterou que os processos e os argumentos apresentados pelos jogadores não são fundamento para rescindir por justa causa.

"No dia em que formos embora, estes processos caem porque têm de cair. Pois se forem até ao fim nenhum jogador ganha. Posso garantir aos sportinguistas que não vai dar em nada. Tenham os sportinguistas a calma e a serenidade para nos deixar continuar a gerir o Sporting, porque assim o Sporting vai continuar a ser um exemplo para o futebol mundial", afirmou.

A conferência terminou em clima de tensão, com um grupo de cerca de duas dezenas de adeptos a insultar o líder 'leonino' e a pedir a sua saída, tendo inclusivamente obrigado à retenção dos jornalistas no auditório no final até que chegassem agentes da PSP ao exterior para garantir a saída em condições de segurança.





O que tem que saber sobre quem já rescindiu com o Sporting Esta segunda-feira, dia 11, Gelson, William Carvalho e Bruno Fernandes enviaram cartas de rescisão.





Estas rescisões surgem na sequência das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, levadas a cabo por cerca de 40 pessoas encapuzadas. Destes atacantes foram detidos 27, que ficaram em prisão preventiva.



Com Lusa