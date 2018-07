Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, afirmou esta quarta-feira que está disponível para receber membros de outras candidaturas, mas considerou a sua a "mais forte" para vencer as eleições agendadas para 08 de Setembro.Na apresentação do seu programa eleitoral, com o nome de "8 pilares, 8 medidas e 0 suspeição", o antigo médico dos 'leões' revelou que Miguel Albuquerque, actual director do futsal do clube, será o director geral de todas as modalidades e avançou que o team manager e o director de scouting para o futebol também já estão escolhidos e serão revelados brevemente."Acredito muito na competência da minha equipa e tenho a certeza que esta equipa vai vencer. Conheço a estrutura do Sporting como a minha mão. Quem se quiser juntar, arranja-se espaço", afirmou Frederico Varandas em conferência de imprensa, na sua sede da candidatura, em Lisboa.Varandas garantiu que ainda não teve qualquer contacto para a junção de candidaturas, mas não descartou essa possibilidade, embora sempre a favor da sua.O antigo responsável pelo departamento médico do Sporting fez uma apresentação geral do seu programa e destacou o seu plano para o futebol profissional, para a formação e também para as modalidades.Para Varandas, o presidente do Sporting tem que ter "parte interventiva em todo o processo" no futebol profissional, departamento esse que tem que ter um "'team manager' e um director de 'scouting' competentes e com experiência"."Em sete anos que lá estive, vi o treinador ter que se preocupar com outras áreas e um 'scouting' desactualizado, pouco profissional e deficitário. Tive jogadores a chegarem ao Sporting com oito, nove quilos a mais. Isso não pode voltar acontecer. É preciso acertar mais e falhar menos", disse.Frederico Varandas assumiu a formação como uma das suas "maiores preocupações" e adiantou mesmo que o Sporting tem, neste momento, uma rede de 'scouting' de formação "completamente abandonada"."É preciso investir na formação e isso não é caro. Caro é contratar jogadores como o Douglas, que custa dois milhões por ano, e faz dois jogos por ano. Não aposto tudo na formação, mas aposto muito", explicou, referindo-se ao defesa-central que foi contratado pelos 'leões' há duas temporadas.Quanto às modalidades, Varandas quer criar um departamento profissional e prometeu o regresso do basquetebol, bem como a aposta em novos desportos, como o padel.O médico reafirmou que, caso seja eleito, o Sporting vai continuar com a maioria da SAD e avançar para o 'naming' do Estádio José Alvalade, embora seja primeiro necessário "recuperar a credibilização da marca Sporting, algo que foi perdido nos últimos meses".