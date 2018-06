Vamos ser campeões mas, entretanto, falecemos

Um estudo levado a cabo por investigadores alemães e publicado no New England Journal of Medicine concluiu que a probabilidade de um adepto da Alemanha de sofrer um ataque cardíaco durante um jogo do Campeonato do Mundo aumenta 2,66 vezes. Em declarações ao jornal "O Globo", o endocrinologista Cleo Mesa Junior da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, explicou: "Os hormónios liberados mais imediatamente são adrenalina e noradrenalina, produzidos por gânglios ao lado da coluna e pela glândula supra renal, que fica acima dos rins. Eles fazem com que o coração acelere, a boca fique seca, aumente a sudorese e a pressão arterial.". Se isto acontece a um alemão, é melhor que ninguém realize um estudo desta natureza em Portugal.

Sim, é verdade que chegamos aos oitavos de final. É verdade que não perdemos nenhum jogo, mas também não ganhamos sem sofrer, sem sangue, sem ansiedade. Fernando Santos pode ter uma qualquer santa no bolso, a quem recorre nos momentos de aflição. São convicções. Mas, poderá o seleccionador nacional fazer o favor de dizer a que é que os milhões de portugueses recorrem quando vêem a selecção ganhar no último minuto à Espanha? Ou quando, depois da euforia do golo frente a Marrocos, estivemos a sofrer 80 e tal minutos? E o que dizer de hoje? Quaresma deu aquele toque de classe, mas Ronaldo resolveu imitar Messi, obrigando-nos a sofrer, sofrer, sangrar, transpirar, rezar, beber, fumar. E a um quase pontapé no gato. Quase!

Em vez de passar a vida a assumir erros, admitir que as coisas têm que mudar, o melhor que Fernando Santos tem a fazer é enfrentar os milhões de adeptos e declarar que Portugal vai chegar à final à custa de muito ataque cardíaco. O seleccionar até pode considerar tal fatalidade como um "dano colateral", mas que o diga de uma vez por todas que é o preço a pagar por quem tem uma selecção que tenta disfarçar a todo o custo a falta de jogo colectivo, qualidade de passe, ligação entre os sectores e o William Carvalho. É a vida. Não há guerras sem mortes. Assim como não há meio campo português sem o excesso de serenidade do William de Carvalho. Bom…os verdadeiros comentadores de futebol, a esta hora, estão à procura de uma boa metáfora para elogiar o William, porque enquanto a selecção avança, não há críticas. Eu estou à procura na gaveta dos medicamentos de um relaxante muscular para o gato.