Selecionador português fez ainda questão de realçar o trabalho da equipa adversária na competição.

"O mais importante era passar e graças a Deus passámos", começou por dizer Fernando Santos durante a Flash Interview da RTP no final do jogo de Portugal frente ao Irão que consolidou a passagem da equipa das quinas aos oitavos de final apesar do empate por 1-1.



Para o seleccionador da formação portuguesa a uma "determinada altura foi difícil jogar" visto que os jogadores em campo "ficaram um bocado perdidos sobre o que estava a acontecer". O treinador refere mesmo que a partida tornou-se perigosa para o lado português, mas que o intervalo serviu para melhorar esse aspecto.



"Podíamos ter resolvido melhor e não o fizemos, e sofremos um golo. Estes jogos são assim, já o tinham provado com Marrocos e Espanha", rematou Fernando Santos.



"É típico do Quaresma"

"Foi um excelente jogo, numa grande exibição, é típico do Quaresma. Portugal foi melhor", realçou o seleccionador português, referindo-se igualmente ao golo marcado pelo avançado português.



No final, Fernando Santos deu ainda os parabéns a Carlos Queiroz, o seleccionador português da equipa adversária. "Montou uma equipa fantástica, que luta até ao fim. Está de parabéns o Irão pelo campeonato que fez, provou que não era fácil", realçou.





"A responsabilidade única e primeira é sempre do treinador"

Fernando Santos retirou a responsabilidade dos jogadores e atribuiu-a a si mesmo. "É sempre do treinador", exclamou.



"Há uma coisa que toda a gente sabe, esta selecção é do 'Nós', não do Fernando ou do António", fez ainda questão de afirmar.



Portugal defronta Uruguai nos oitavos do Mundial

Com o empate por 1-1 frente à formação iraniana, Portugal conseguiu o apuramento para os oitavos-de-final da competição consolidando o segundo lugar no Grupo B, atrás da Espanha.



A equipa de Fernando Santos vai defrontar o Uruguai este sábado pelas 19h00.