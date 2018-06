Portugal - Irão: tragam o desfibrilhador!

Junho não é, certamente, o mês do Coração. Portugal, em poucos minutos, passou de um glorioso primeiro lugar num grupo difícil, para um possível vergonhoso terceiro posto num grupo objetivamente acessível. É assim a vida. Passámos aos oitavos, onde defrontaremos um país onde a droga é mais barata. Com exibições como as duas últimas, é bem possível que isso faça com que o Uruguai parta em vantagem - pelo menos no que toca à tranquilidade dos adeptos.

Rui Patrício - Habituados a que as forças do destino pendam para o lado lusitano, parece agora que temos a dificuldade de perdoar-lhe não ter parado, de forma miraculosa, o penálti de Ansarifard. Tirar a luvas teria sido plágio, mas podia ter, sei lá, colocado os boxers do avesso para evocar o feitiço da defesa impossível.



Cédric Soares - Diversas razões havia para crucificá-lo, infelizmente será levado a auto-de-fé por causa de uma grande penalidade que efectivamente não cometeu.



Pepe - Dário I, o Grande (550 a.C. - 486 a.C.), o terceiro rei aquemênida, dominou grande parte da Ásia Ocidental. Ainda assim, historiadores afirmam que o Imperador Képler Lima, na noite de hoje, chegou a ter uma maior área de influência.



José Fonte - Se, no fim da carreira, não tatuar "Tá apertado, manda para fora" na perna direita, toda a sua vida terá sido um equívoco.



Raphael Guerreiro - Uma sombra de uma sombra de uma sombra de uma sombra do que já foi.



William Carvalho - Consegue várias vezes demonstrar todo o potencial do seu futebol, isto é, sempre que a realização utiliza câmaras de Super Slow Motion.



Adrien Silva - Fez um grande jogo, na companhia daqueles que eram seus colegas no, na altura, Sporting de Weimar.



João Mário - Precisa de entender que há diferenças entre uma transição ofensiva e uma transição que é ofensiva.



Ricardo Quaresma - Está neste momento a terminar o manuscrito do livro de auto-ajuda, "Como Calar Todos os Que Dizem Que Já Só Rendes Como Suplente Utilizado".



André Silva - Foi absolutamente irrepreensível na tarefa de ser indubitavelmente mediano a segurar a bola.



Cristiano Ronaldo - Comportou-se como um intelectual que se esqueceu que a Cinemateca estava a exibir uma mostra de Orson Welles: deixou fugir Kane. Para além disso, agrediu um iraniano mas contou com a CIA para abafar o caso.



Bernardo Silva - A sua educação diplomática de beto fez com que se mostrasse solidário com a questão dos acordos nucleares iranianos. Para não causar atrito, mostrou-se totalmente neutro e inconsequente.



João Moutinho - Foi a opção de Fernando Santos para os últimos dez minutos. Eu teria feito entrar uma equipa de desfibriliação. São opções.



Gonçalo Guedes - Entrou aos 90'+6', tão só para rubricar a sua melhor exibição no torneio, até agora.