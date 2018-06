Podia ter sido o segundo golo do encontro, mas acabou nas mãos do guarda-redes iraniano. Cristiano Ronaldo sofreu a falta à entrada da área e foi chamado a bater a grande penalidade. O capitão nacional recuou, correu para a bola e chutou para o lado direito da baliza, mas estava lá o guarda-redes adeversário.Cristiano Ronaldo é o jogador português que mais penáltis falhou pela seleção. No jogo desta segunda-feira frente ao Irão, Ronaldo falhou a sua 6.ª grande penalidade em jogos pela seleção, em 13 tentativas, tendo concretizado apenas 54% dos penáltis.Os dois jogadores que mais grandes penalidades falharam na selecção, a seguir ao madeirense, foram Luís Figo, com quatro falhas, e Rui Jordão, com três grandes penalidades falhadas.