Última etapa da Volta a Espanha cancelada devido a manifestantes pró-Palestina

Diogo Barreto
18:02
Os manifestantes bloquearam o pelotão de ciclistas na última etapa da prova.

A etapa final da Volta a Espanha foi cancelada depois dos manifestantes pró-Palestina terem bloqueado o pelotão de ciclistas, esta tarde em Madrid.

Volta a Espanha: última etapa cancelada por protesto pró-Palestina
EPA/Javier Lizon

O pelotão foi travado pelos manifestantes a cerca de 56 quilómetros da meta deste domingo, junto do Palácio Real, em Madrid.

Tópicos Ciclismo Espanha Madrid
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

A glória da impunidade

Abrem-se inquéritos, anunciam-se auditorias, multiplicam-se declarações de pesar e decreta-se luto nacional. Mas os dirigentes continuam nos seus cargos, os responsáveis políticos limitam-se a transmitir solidariedade às famílias e a responsabilização dissolve-se.

