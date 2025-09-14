Sábado – Pense por si

Sondagem Now para as eleições do Benfica: Noronha Lopes à frente de Rui Costa e Vieira em 4.º

Diogo Barreto
Noronha Lopes soma 34% das intenções de voto e Rui Costa 30%. João Diogo Manteigas surge no terceiro lugar.

 coloca João Noronha Lopes à frente, com 34,4%, das preferências dos adeptos do Benfica para as eleições de 25 de outubro. Rui Costa, o atual presidente, surge no segundo lugar com 30,6% e João Diogo Manteigas finaliza o pódio com 14,2%. Luís Filipe Vieira vem no quarto posto, com 9%, seguindo-se Martim Mayer (1,3%) e Cristóvão Carvalho (1,1%.) Há ainda 9,1 por cento de indecisos.

