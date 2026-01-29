Trincão feliz com apuramento histórico: "Somos tão grandes como os maiores da Europa"

Internacional português fez um dos golos da vitória do Sporting sobre o Ath. Bilbao (3-2) e foi eleito MVP.

Francisco Trincão, MVP na vitória (3-2) do Sporting em Bilbao, mostrou-se feliz e destacou o feito incrível dos leões ao garantirem o apuramento direto para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



Trincão festeja golo no San Mamés

"Incrível! É um apuramento histórico para o futebol português. Dar os parabéns ao grupo, que tem sido incrível. Acreditámos desde o princípio e mostrámos que somos tão grandes como os maiores da Europa É celebrar, festejar e agradecer aos adeptos, que não puderam estar aqui hoje", referiu, em declarações na flash interview.

O internacional português analisou o triunfo e realçou a melhoria da equipa na segunda parte. "Todos os jogos são difíceis, sabíamos que eram muito bons no timing da pressão. Não estávamos a conseguir sair, mas depois baixámos os médios e acabámos por ter um bocadinho mais de bola. A segunda parte foi completamente diferente, tal como com o PSG, e depois soubemos sofrer um bocado, faz parte. Fizemos um bom jogo e os nossos jogos", disse, analisando a sua exibição no lado esquerdo.

"O míster dá-me liberdade tanto por fora como por dentro, estamos em constante mudança entre nós", realçou, não querendo pensar já nos 'oitavos': "Neste momento é festejar, aproveitar, porque é um apuramento histórico."