Schjelderup dedica vitória à avó e aponta: "Até estou um pouco desapontado, podia ter marcado 4"

Schjelderup considerou "inacreditável" a forma como o Benfica conseguiu o acesso ao playoff da Liga dos Campeões e dedicou a noite desta quarta-feira diante do Real Madrid à falecida avó. "Foi espetacular. É disto que os sonhos são feitos. Jogar neste lindo estádio e vencer o Real é inacreditável. Quero dedicar isto à minha avó que morreu este ano. Que descanse em paz", sublinhou, à Sport TV.



Schjelderup bisou

O norueguês saiu da partida como um dos heróis ao apontar dois golos, mas até sente que podia ter ajudado mais, ao ser questionado se esta foi uma das melhores exibições pelo Benfica. "Foi, de certeza. Até estou um pouco desapontado, podia ter marcado 4. Tenho de continuar a trabalhar muito. É uma grande vitória. É excelente. Ter esta noite é fantástico. Estou muito feliz", disse, recusando-se a falar do futuro. "Não tenho comentários."