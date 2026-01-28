Sábado – Pense por si

Desporto

Benfica vence Real Madrid

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:03
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Equipa da Luz venceu por 4-2.

O Benfica venceu o Real Madrid esta quarta-feira por 4-2 em jogo a contar para a Liga dos Campeões.

Jogadores do Benfica e Real Madrid disputam a bola sob chuva num jogo de futebol
Jogadores do Benfica e Real Madrid disputam a bola sob chuva num jogo de futebol EPA/MIGUEL A. LOPES
Tópicos Futebolista Primeira Liga Jogo Futebol Real Madrid Club de Fútbol Sport Lisboa e Benfica
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Benfica vence Real Madrid