Sporting vence o Athletic Bilbao

Diogo Barreto
Diogo Barreto 21:56
O clube de Alvalade venceu a equipa espanhola por 3-2.

O Sporting apurou-se hoje para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Athletic Bilbau, por 3-2, na última jornada da fase de liga, com um golo de Alisson Santos, aos 90+4 minutos.

Jogador do Sporting domina a bola em jogo contra o Atlético de Bilbao
Jogador do Sporting domina a bola em jogo contra o Atlético de Bilbao EPA/Miguel Tona

Os ‘leões’, que já tinham garantido a presença no play-off, estiveram a perder por duas vezes em Bilbau, com golos de Sancet, aos três minutos, e Guruzeta, os 28, mas conseguiram dar a volta ao resultado, com tentos de Diomande, aos 12, Francisco Trincão, aos 62, e Alisson Santos, aos 90+4, assegurando um lugar entre os oito primeiros, que assegura o apuramento direto para os ‘oitavos’.

