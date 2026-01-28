Rui Borges absolutamente rendido: "Não há palavras para os meus jogadores, são incríveis"

As declarações do treinador do Sporting após apuramento direto para os 'oitavos' da Champions

O Sporting venceu esta noite o Athletic Bilbao (3-2) na última jornada da fase regular da Liga dos Campeões, garantindo, com um golo de Alisson Santos aos 90'+4, o apuramento direto para os oitavos de final da competição europeia.



Rui Borges em San Mamés

Em declarações no final do encontro, Rui Borges assumiu não ter "palavras" para descrever os seus jogadores, deixando uma palavra ainda aos milhares de adeptos sportinguistas que hoje tiveram de apoiar a equipa a partir de casa.

"Antes de mais, deixar uma palavra de agradecimento aos milhares de sportinguistas que estiveram em casa, hoje sentimos essa energia e a força deles para vencermos e criarmos algo histórico para o Sporting e para o país. Não há palavras para os meus jogadores, eles são incríveis. São uma grande equipa e um grande coletivo. Conquistámos o nosso objetivo e é extraordinário, não há palavras para falar sobre o que eles trabalham. Apesar de todos os contratempos, a malta continuou a acreditar até ao fim", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações aos microfones da Sport TV.

Olhou para o Casio de 19,90€ quantas vezes esta noite?

"Olhei algumas vezes, mas foi porque acreditava que a equipa ia conseguir virar o jogo. A atitude competitiva mudou da primeira para a segunda parte, a malta que entrou desde o banco também ajudou. Não há palavras para falar sobre a grandeza destes jogadores."

A mudança na equipa ao intervalo

"Faltava-nos um bocadinho de energia. Ao intervalo, para retificar em termos defensivos, não tinha de retificar nada. O Athletic criou perigo através de passes falhados e bolas perdidas. Em nível ofensivo é que tínhamos de ser mais fortes. A malta percebeu o que tinha de fazer e fê-lo, e bem."

Até onde vai o sonho do Sporting?

"Não sei. O sonho é disputar o próximo jogo. Ganhámos algum respirar no nosso calendário, que é importante também. Agora é focar no Nacional e depois olhamos para a Champions. Independentemente de quem for, vamos querer bater e competir. Seja quem for."

O apuramento para os 'oitavos'

"É extraordinário. Para além de ganhar, mostraram a qualidade que existe no Sporting, não só individualmente mas também coletivamente. São enormes e só uma grande equipa consegue fazer estes feitos", terminou.