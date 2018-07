Tour: Groenewegen venceu e Greipel e Gaviria foram desclassificados

Greipel fechou ligeiramente a trajectória a Gaviria, e o colombiano respondeu encostando duas vezes a cabeça ao corpo do alemão, para tentar passar.

O alemão Andre Greipel (Lotto-Soudal) e o colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) foram desclassificados na oitava etapa da Volta a França por sprint irregular, depois de terem terminado em segundo e terceiro, respectivamente.



Em Amiens, este sábado, no sprint que valeu a segunda vitória seguida a holandês Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo), Greipel fechou ligeiramente a trajectória a Gaviria, e o colombiano respondeu encostando duas vezes a cabeça ao corpo do alemão, para tentar passar.



O eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), tricampeão do mundo, que tinha terminado em quarto, 'herda' o segundo lugar etapa, enquanto o alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo) salta de quinto para terceiro, ambos com o mesmo tempo do vencedor (4h23:36).



Após esta ligação de 181 quilómetros entre Dreux e Amiens, o belga Greg Van Avermaet chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, e vai conservar a camisola amarela pelo menos mais um dia, partindo para a nona etapa com sete segundos de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (Sky).



A etapa de domingo, com 156,5 quilómetros, vai ligar Arras a Roubaix e apresenta 21,7 quilómetros de sectores de piso empedrado, o último dos quais situado a oito quilómetros da meta.