Tóquio 2020. Jorge Fonseca vence medalha de bronze, a primeira de Portugal nos Jogos Olímpicos

O judoca português Jorge Fonseca conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze em Tóquio'2020, a primeira de Portugal nestes Jogos Olímpicos, ao vencer o canadiano Shady Elnahas, oitavo do ranking mundial, no encontro da categoria de -100 kg.





bicampeão mundial tinha perdido na meia final frente ao sul-coreano Guham Cho, sexto do ranking mundial, por waza-ari, a 15 segundos do fim e com queixas na mão esquerda que o condicionaram durante o combate.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No combate pelo terceiro lugar na competição, o judoca, segundo melhor do mundo, venceu por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.No primeiro combate, durante a madrugada desta quinta-feira, o bicampeão mundial e segundo do ranking venceu em apenas 17 segundos o belga Toma Nikiforov, campeão europeu e 16.º do mundo, através de uma projeção por ippon, garantindo um diploma olímpico.Nos quartos de final, o seu segundo combate, o judoca venceu o russo Niiaz Iliasov, sétimo do ranking mundial, depois de o ter vencido na final dos Mundiais de 2019 e já este ano ter perdido com o russo nos quartos de final dos Europeus de Lisboa. No combate, o português, bicampeão mundial, venceu por waza-ari aos 3.54 minutos já do golden score.