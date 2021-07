Jorge Fonseca questiona Adidas e Puma: "Que estatuto preciso mais para ser patrocinado por eles?"

Eufórico pela conquista da medalha de bronze olímpica dos -100kg em Tóquio'2020, Jorge Fonseca agradeceu aos portugueses que o apoiaram, dedicou o feito à sua mãe e ainda apontou o dedo a duas marcas desportivas, que rejeitaram apoiá-lo na sua caminhada.





"Quero agradecer aos portugueses que me apoiaram, que enviaram mensagens, a quem esteve acordado. Dedico à minha mãe. Estou feliz, apesar de não me deixarem entrar para a polícia, luto pela medalha olímpica. É também dedicada para a Adidas e a Puma, porque me disseram que não tinha capacidade para ser um atleta deles. Dedico para os representantes deles. Sou bicampeão do Mundo, que estatuto preciso para ser patrocinado por eles?", questionou o judoca nacional, em declarações à RTP.