Equipa ficou esta quinta-feira em isolamento e quem testar negativo vai continuar a realizar as atividades de treino e jogo.

Cristiano Ronaldo e colegas da Juventus em isolamento após caso de Covid no plantel

Cristiano Ronaldo e os colegas da Juventus estão a partir desta quinta-feira em isolamento após ser detetado um caso positivo de Covid-19 no plantel.







O jogador Hamza Rafia testou positivo e por isso foi implementado o protocolo previsto nestes casos, informou o clube em comunicado."Em cumprimento aos protocolos e de acordo com a autoridade sanitária local, o plantel da equipa principal está em isolamento a partir desta quinta-feira. Este procedimento permitirá que todos aqueles que testarem negativos realizem atividades regulares de treino e jogo, mas não permitirá o contacto com o exterior além do grupo", diz a nota.