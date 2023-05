Título será decidido na última jornada: as contas de Benfica e FC Porto

Com o empate (2-2) no dérbi, o Benfica viu reduzido para 2 pontos a vantagem para o FC Porto, à entrada para a última jornada. Neste momento, as águias têm 84 pontos, contra os 82 dos dragões, que venceram ontem em Famalicão. Assim sendo, tudo será decidido na derradeira ronda.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Benfica recebe o já despromovido Santa Clara e garante logo o título com uma vitória, independentemente do que faça o FC Porto em casa diante do V. Guimarães. Estas são as contas mais simples na perspetiva dos atuais líderes. O Benfica tem ainda outra via, que é o empate. Nesse caso, se o FC Porto ganhar, os dois conjuntos terminariam ambos com 85 pontos mas o FC Porto teria sempre de anular a desvantagem de 11 golos que tem para o rival. Passamos a explicar: como ambos estão igualados no confronto direto, o critério de desempate seguinte é a diferença de golos em toda a competição, onde os pupilos de Roger Schmidt levam vantagem (79 marcados e 20 sofridos, +59) sobre os de Sérgio Conceição (70 faturados e 22 encaixados, +48).Ou seja, o FC Porto precisaria de vencer, por exemplo, por 11-0 (se na Luz se registasse um 0-0). Com esses dois resultados, os dois rivais ficaram empatados na diferença de golos, também no número de vitórias na prova (critério seguinte) e o desempate seria feito então no 5.º critério: mais golos no campeonato, onde os dragões ficariam em vantagem. Todo um cenário, no entanto, muito complicado para o atual campeão.Há, no entanto, que fazer uma ressalva. Se o FC Porto vencer 11-0 e o Benfica empatar a dois, por exemplo, aí então as duas equipas ficariam também igualadas em vitórias (27) e golos marcados (81) na competição. Critério seguinte de desempate? Jogo entre os dois rivais, em campo neutro a designar pela Liga! Averiguando mais possíveís resultados, uma goleada do FC Porto por 11-0 e o empate do Benfica a três já daria o título às águias, por terminarem com mais um golo apontado.Por outro lado, se o Benfica perder em casa com o Santa Clara e o FC Porto ganhar, os dragões sagram-se bicampeões. Aliás, para festejar o título o FC Porto está sempre obrigado a ganhar e a esperar pelo resultado na Luz.- Ganhar ao Santa Clara;- Empatar e o FC Porto, mesmo ganhando, não anule a diferença de golos que neste momento está nos 11 a favor das águias;- Perder e o FC Porto não ganhar- Ganhar ao V. Guimarães e o Benfica perder- Ganhar ao V. Guimarães e o Benfica empatar, ao mesmo tempo que anula a desvantagem de 11 golos de diferença para os encarnados