Telma Monteiro na final do Europeu de Judo

Telma Monteiro, 10.ª do ranking mundial a -57 kg, apurou-se para a final do Europeu de Lisboa, ao bater nas meias-finais a kosovar Nora Gjakova (4.ª do mundo e primeira cabeça-de-série).





Num combate muito discutido, Telma Monteiro averbou dois castigos, mas virou o combate a seu favor, impondo também ela duas penalizações à campeã europeia em Tel Aviv'2018, para depois ganhar por ippon no Golden Score.Com este resultado e a 15.ª medalha garantida, a olímpica do Benfica torna-se a judoca mais medalhada de sempre na competição, até agora com cinco de ouro, duas de prata e sete de bronze, em 14 presenças, nunca falhando um pódio.Na final, a portuguesa é favorita, defrontando a eslovena Kaja Kajzer (15.ª do ranking mundial).