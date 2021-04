Telma Monteiro conquista medalha de ouro nos Europeus de Judo

A portuguesa Telma Monteiro conquistou hoje a medalha de ouro nos Europeus de Lisboa, após vencer na categoria de -57 kgs.







Reuters

A adversária de Telma Monteiro na final foi a eslovena Kaja Kajzer (15.ª), com quem a judoca portuguesa combateu apenas uma vez e perdeu em 2018, no Grande Prémio de Telavive, conseguindo assim a desforra.

Frente a Nora Gjakova, quarta do mundo e a mais cotada dos -57 kg em Lisboa, Telma Monteiro, 10.ª, garantiu a passagem à final já no prolongamento, com mais seis minutos de ‘luta’ no ‘golden score’ e mais quatro no tempo regulamentar. Pelo caminho tinha deixado a austríaca Sabrina Filzmoser e a belga belga Mina Libeer.

Esta é a sua 15.ª medalha em igual número de presenças, um recorde em Europeus. A judoca do Benfica soma na competição continental seis medalhas de ouro, em 2021, 2015, 2012, 2009, 2007 e 2006, duas de prata, em 2020 e 2011, e sete de bronze, em 2019, 2018, 2014, 2013, 2010, 2005 e 2004.