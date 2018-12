Taça da Liga: Sporting vence Feirense e chega à final four

Os leões venceram o Feirense por 4-1 e chegaram à final four da Taça da Liga.

O Sporting apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer 4-1 em casa do Feirense, em jogo da terceira jornada do grupo D da prova.



A precisar de vencer e de controlar ainda o resultado do Estoril Praia na Madeira, o Sporting não facilitou e cedo ganhou uma vantagem de dois golos, por Raphinha (cinco minutos) e Bruno Fernandes (22), tendo a equipa de Santa Maria da Feira, a quem bastava o empate para seguir em frente, ainda reduzido por Tiago Silva, aos 24, na conversão de uma grande penalidade.



O arranque da segunda parte do Sporting foi 'demolidor', tendo Bas Dost, aos 60, de grande penalidade, e Luís Machado, aos 67, na própria baliza, desfeito todas as dúvidas quanto ao vencedor do jogo e à equipa apurada, uma vez que o Estoril, embora vencendo na Madeira o Marítimo por 1-0, não anulou a desvantagem em termos de diferença de golos.



Nas meias-finais da Taça da Liga, cuja 'final four' vai decorrer em Braga entre 22 e 26 de janeiro próximos, o Sporting vai defrontar o Sporting de Braga, vencedor do grupo B.