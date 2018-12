Ronaldinho faz as pazes com as suas duas mulheres

A notícia vem do Brasil - Ronaldinho Gaúcho reaproximou-se das suas duas mulheres e até vai passar com elas o 'réveillon', em Búzios, no Rio de Janeiro.Ronaldinho, Beatriz e Priscila, que segundo a imprensa do país viviam uma pacífica relação a três, ter-se-ão separado há pouco mais de um mês, mas o trio já fez as pazes.De acordo com o jornal 'Extra', o ex-jogador e as duas mulheres voltaram a morar juntos, na mansão que o antigo craque tem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.