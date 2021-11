Mundial2022: Portugal defronta Turquia nas 'meias' dos 'play-off' e pode apanhar a Itália

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar a Turquia nas meias-finais dos 'play-off' europeus de qualificação para o Mundial2022 e o vencedor do Itália-Macedónia do Norte caso se apure para a final, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.







Portugal - Cristiano Ronaldo Lusa

Portugal, que detinha estatuto de cabeça de série e, por essa razão, jogará com os turcos em casa, em 24 de março de 2022, num único encontro, falhou o apuramento direto para a fase final do Mundial, a realizar no Qatar, ao terminar no segundo lugar no Grupo A europeu de apuramento, atrás da Sérvia.Caso se imponha à Turquia, a seleção portuguesa defrontará o vencedor do confronto entre a Itália, atual campeã europeia, e a Macedónia do Norte, em uma das três finais dos 'play-off', em 29 de março de 2022, numa partida que também será decidida em uma única mão, em Portugal.Os restantes jogos das meias-finais dos 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, dos quais sairão os últimos três representantes do continente europeu, são os seguintes: Escócia-Ucrânia, País de Gales-Áustria, Rússia-Polónia e Suécia-República Checa.