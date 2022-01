Sporting vence Benfica por 2-1 e conquista Taça da Liga

Esta é a quarta vitória do Sporting na prova, depois de terem vencido em 2017/18, 2018/19, e 2020/21 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, ambas nos penáltis. "Leões" estiveram a perder, mas deram a volta à partida com golos de Gonçalo Inácio e Sarabia.

O Sporting venceu este sábado o Benfica por 2-1 e conquistou a sua quarta Taça da Liga na final da 15.ª edição da prova, disputada em Leiria.







Sporting-Benfica Lusa

Com o ex-presidente Luís Filipe Vieira nas bancadas, foram as "águias" as primeiras a marcar, graças a um golo de Everton aos 23 minutos. Os "leões" deram a volta à partida na segunda parte, através de Gonçalo Inácio, aos 49, e do espanhol Pablo Sarabia, a passe de Pedro Porro, que marcou o golo da vitória aos 78 minutos.Esta é a quarta vitória do Sporting na prova, depois de terem vencido em 2017/18, 2018/19, e 2020/21 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, ambas nos penáltis. O Benfica continua a ser o maior vencedor da prova, com sete troféus.