O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não deu provimento ao recurso do Sporting por Ristovski, mantendo-o fora do dérbi e o jogador leonino já reagiu.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), não deu provimento ao recurso do Sporting por Ristovski, mantendo-o fora do dérbi, e o jogador leonino já reagiu.



"Expulsão confirmada, mais uma vez ficou demonstrado que algumas coisas não dependem de nós! Sempre força Sporting", considerou numa publicação no Instagram.



No relatório, o árbitro Manuel Mota falou em "brutalidade" e "tackle com força excessiva, pondo em perigo a integridade física do adversário, atingindo com a sola da bota na perna, não causando consequências".



Ristovski será rendido no Sporting-Benfica desta noite por Bruno Gaspar. Falhará o segundo dérbi da época, mas já será opção domingo com o Rio Ave.