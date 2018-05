O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi castigado com uma pena de seis dias, devido a uma publicação no Facebook contra o homólogo do Sp. Braga, António Salvador. A pena afasta o líder do clube de Alvalade do dérbi, sábado, frente ao Benfica, mas os "leões" vão recorrer da mesma. Tudo porque, acreditam, um acordo entre BdC e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol perdeu o efeito devido à morosidade da decisão.

Segundo o Record, o Sporting acordou a referida pena de seis dias com a Comissão de Instrutores da Liga, com a condição que a mesma fosse homologada antes do jogo do passado sábado com o Portimonense – o que daria tempo para que o BdC cumprisse o castigo antes da partida frente aos "encarnados".

Só que, de acordo com a mesma fonte, apesar de o CD ter o acordo em seu poder durante oito dias, só esta quarta-feira, dia da reunião da secção profissional, o órgão da FPF homologou a decisão.

Perante o atraso, o Sporting retirou, após o jogo com o Portimonense, o acordo de cima da mesa e, por considerarem que o castigo aplicado resulta de um acordo que é agora inexistente, o departamento jurídico dos "leões" vai contestar a decisão.