O director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, não poupou críticas ao Benfica, ao avaliar a temporada dos dois clubes nas principais modalidades desportivas. Numa publicação na rede social Facebook, o dirigente dos "leões" diz que o rival pode "mergulhar num pesadelo" e acusou os "encarnados" de tentarem destabilizar as equipas de Alvalade.

"Vai um desespero sem fim para os lados da Luz. Depois de ontem se terem visto derrotados no Voleibol, e, parafraseando o presidente do Benfica, perante a forte possibilidade de não ganharem nada esta época, fazem tudo para tentar desestabilizar-nos", começou por escrever Nuno Saraiva, um dia depois do Sporting conquistar o campeonato nacional de voleibol frente ao Benfica. "Como já disse, ontem fomos Campeões Nacionais de voleibol em nossa casa. No próximo domingo temos fundadas esperanças de conquistar, frente ao Benfica, o bicampeonato nacional de andebol. No hóquei em patins, estamos na liderança da classificação e na Final Four da Liga Europeia. No futebol, acreditamos que, já no sábado em Alvalade, temos todas as possibilidades de alcançar o objectivo do segundo lugar que dá acesso à Champions League. E no Futsal, se tudo correr como habitualmente, também seremos nós os Campeões Nacionais da modalidade. Ou seja, esta pode ser uma época quase perfeita para nós, no plano desportivo, enquanto que outros correm o risco de mergulhar num pesadelo", acrescentou, sublinhando: "no desporto, como na vida, há que saber ganhar e saber perder. E, por isso, não pode valer tudo".





Numa altura em que se fala da possível transferência de Ricardinho, antigo jogador do Benfica e actualmente no Movistar de Espanha, Saraiva focou-no futsal. "A próxima época do futsal do Sporting Clube de Portugal está a ser preparada há muito pelo Presidente, pelo vice para as modalidades, pelo responsável pelo departamento e pelo treinador deste projecto, Nuno Dias. Essa preparação intensificou-se, naturalmente, imediatamente após o jogo da final da UEFA Futsal Cup em Saragoça. Agora, na recta final da época e em que tudo se decide, começam a ser plantadas notícias que visam tentar desestabilizar-nos por todos os meios. Não vão conseguir porque no Sporting CP somos uma família unida e coesa", escreveu, terminando o texto com nova "farpa": "E, já agora, sobre as intrigas que falam do ex-treinador do Kairat, Cacau, suspeito que só é tema de conversa lá para os lados da Luz. Se há coisa de que estou certo, em face das notícias que têm saído, é que é de Cacau que o Benfica precisa. Não sei se deste, mas, pelos vistos, pelo outro de trazer nos bolsos estão mesmo desesperados."