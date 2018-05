O Liverpool apurou-se, esta quarta-feira, para a final da Liga dos Campeões, apesar de ter perdido 4-2 em casa da Roma, em jogo da segunda mão das meias-finais da prova.A formação britânica apresentou-se em Roma com uma confortável vantagem de três golos (5-2) e cedo complicou a tarefa da equipa romana, quando Sadio Mané, aos nove minutos, anotou o primeiro golo da partida.A precisar de marcar quatro golos para virar a eliminatória, a Roma não tardou a igualar, beneficiando de um autogolo de James Millner, mas os visitantes voltaram para a frente do marcador aos 25, com um golo de Wijnaldum.Edin Dzeko, aos 56, voltou a dar esperanças aos italianos, que, com o 2-2, ficavam a três golos de igualar a eliminatória, mas só conseguiram o mal menor, quanto Nainggolan, aos 86 e aos 90+4, o segundo de grande penalidade, anotou os tentos que garantiram a vitória à Roma na partida.Na final, agendada para 26 de Maio, em Kiev, o Liverpool vai defrontar o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, bicampeão da prova, que na terça-feira afastou o Bayern Munique.