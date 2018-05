Apesar do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Bruno de Carvalho quer assistir ao Benfica-Sporting no banco. O presidente foi suspenso por seis dias devido a declarações publicadas na sua página de Facebook sobre António Salvador, mas o Sporting apresentou uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.





Mesmo que esta não seja apreciada a tempo, Bruno de Carvalho deverá sentar-se no banco no próximo sábado, às 20h30, contrariando a decisão do Conselho de Disciplina.Saiba mais no Record