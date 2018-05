Ricciardi alerta para peso do dérbi no acesso à Champions

Accionista da SAD "leonina" expressou o seu desejo de novo triunfo da equipa de Jorge Jesus, mas sublinhou não existirem favoritos no jogo de sábado.

O banqueiro e conhecido sócio do Sporting José Maria Ricciardi vincou a importância da vitória no dérbi contra o Benfica, na 33ª jornada da I Liga, por ser decisivo para o acesso à Liga dos Campeões.



De passagem pelo recinto do Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, o accionista da SAD "leonina" - considerado uma das vozes mais influentes junto das últimas direcções do clube - expressou o seu desejo de novo triunfo da equipa de Jorge Jesus, mas reconheceu o carácter especial do dérbi, sublinhando não existirem favoritos no jogo de sábado.



"Claro que desejo que ganhe o Sporting, mas tenho a perfeita consciência de que num dérbi não há favoritos. O Benfica pode perfeitamente ganhar o jogo, que ainda tem a enorme importância de dar o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que, hoje em dia, vai passar a pagar aos clubes valores consideravelmente mais elevados", referiu.



Com os "leões" a recuperarem pontos ao Benfica nas últimas semanas, Ricciardi admitiu que o "Sporting tem probabilidades" de acabar no segundo lugar do campeonato e que essa posição é não apenas essencial para as contas desta época, mas igualmente determinante na planificação de 2018/19.



"Ou melhoramos o ranking e voltamos a ter três equipas - o que me parece manifestamente difícil - ou isto, do ponto de vista económico, vai pôr um problema para os três grandes, porque aquele que ficar de fora da Liga dos Campeões ficará numa grande desvantagem económica face aos outros dois", explicou.



O "notável" sportinguista lembrou ainda que com o aumento dos prémios decretado pela UEFA, as receitas para os clubes "serão consideráveis", além do facto de a competição ser "uma montra importantíssima para valorizar os jogadores dos plantéis" de Sporting, Benfica e FC Porto.



"Do ponto de vista económico, isto vai meter um problema no futuro aos três grandes. Só haverá lugar para dois", frisou, enunciando de imediato as consequências imediatas para 2018/19: "Quem ficar em terceiro parte com uma desvantagem de pelo menos vinte milhões de euros e isso é muito dinheiro. Terá uma desvantagem considerável".



Convidado a analisar a temporada do Sporting, o accionista "leonino" encontra aspectos positivos na campanha, mas disse aguardar ainda pela confirmação da conquista da Taça de Portugal, cuja final se joga frente ao Desportivo das Aves no dia 20 de maio, no Estádio do Jamor.



"Fantástico era ganhar o campeonato e isso vai ganhar o FC Porto, mas é uma época boa, mesmo não ganhando o campeonato, e se ganharmos a Taça de Portugal, que ainda a temos de jogar. Não há vencedores antecipados", rematou o banqueiro, que no passado mês de Abril declarou publicamente a retirada do seu apoio ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.



O dérbi entre Sporting e Benfica, que repartem o segundo lugar da classificação, com 77 pontos, é o jogo de maior destaque da 33ª jornada da I Liga, e está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade.