Rui Patrício anunciou a sua rescisão unilateral de contrato com o Sporting na passada sexta-feira, alegando "justa causa". Caso o guarda-redes venha a vencer em tribunal, Rui Patrício terá direito a receber salários remanescentes até ao final de contrato: 9,6 milhões de euros.



O guardião enviou na sexta de manhã uma carta a anunciar a sua rescisão unilateral de contrato com o Sporting: "Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD, são violadas obrigações legais e contratuais que impedem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizando as condições mínimas para exercer a minha actividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD".

O clube inglês Wolverhampton estaria disposto a pagar 18 milhões de euros a pronto pelo guarda-redes Rui Patrício. O acordo entre Sporting CP e o clube de Inglaterra contemplava ainda uma cláusula anti-rivais, contra Benfica e o FC Porto, avança o Record Os termos da transferência de Patrício foram estabelecidos pelos leões que fizeram chegar ao Wolverhampton as condições em que o negócio deveria ser feito, informa a Gestifute, empresa do agente Jorge Mendes. Segundo a empresa, os termos foram entregues ao Wolverhampton a 30 de Maio, antes da apresentação da rescisão por parte do guarda-redes.Este negócio fracassou já depois de Patrício ter feito os exames físicos para se mudar para Inglaterra, informa ainda o Record. O desportivo avança ainda que o Sporting pediu, à última hora, mais 2 milhões de euros para que o negócio se concretizasse.A semana passada, a direcção do Sporting acusou a Gestifute de ter reclamado sete milhões de euros para si.