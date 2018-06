"Vocês desonraram-me." Campeões de hóquei gozam com SMS de Bruno de Carvalho

A equipa de hóquei em patins do Sporting sagrou-se este domingo campeã nacional. Um mês antes, o presidente do Sporting envia uma SMS com fortes criticas e ameaças de não renovação. Agora campeões, a equipa brinca com a presidente.