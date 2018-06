O clube confirmou a contratação do antigo guarda-redes do Sporting.

O Wolverhampton anunciou esta segunda-feira a contratação de Rui Patrício. O antigo guarda-redes do Sporting assinou contrato com a equipa orientada por Nuno Espírito Santo.



O emblema inglês anunciou através das redes sociais a contratação do internacional português para as próximas quatro temporadas. Depois de ter representado a equipa principal dos leões durante 12 épocas, Rui Patrício, aos 30 anos, vai estrear-se no estrangeiro.