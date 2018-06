O Sporting enviou um documento à Câmara de Resolução de Litígios da FIFA pedindo uma indemnização de mais de 54 milhões de euros pela rescisão unilateral do guarda-redes Rui Patrício. No documento são explicados os motivos que levaram o internacional português a revogar o vínculo do seu contrato. No entanto, esta decisão poderá ser congelada pelos novos responsáveis da SAD do clube de Alvalade.

Na carta assinada por advogados do Sporting, a que o Observador teve acesso, o clube pede uma indemnização respectiva ao valor integral da sua cláusula de rescisão, 45 milhões de euros, aos quais acrescem os salários que o jogador teria a receber até ao final da sua ligação com o clube, que ascendem a quase 10 milhões – 9,5 dos quatro anos remanescentes e um valor de cerca de 200 mil euros relativos a subsídios. São também referidos os pontos que Rui Patrício alegou na sua carta de rescisão, como as mensagens que Bruno de Carvalho enviou aos capitães e jogadores da equipa ou o ataque à Academia do Sporting, ataque ao qual o Sporting "partilha a mesma indignação" que os jogadores.

Quem também recebeu esta carta foi a Gestifute – agência de futebolistas fundada por Jorge Mendes – e o Wolverhampton – equipa inglesa à qual o guarda redes da selecção portuguesa já se vinculou para a próxima época. E nesta estão presentes exemplos de críticas públicas por parte de responsáveis de clubes estrangeiros aos seus jogadores, incluindo até José Mourinho, actual treinador do Manchester United, quando referiu que a sua equipa, apesar de não perder pontos frente aos rivais, não tinha sido consistente frente a equipas mais fracas da liga inglesa.

É também mencionada uma mensagem que Bruno de Carvalho, presidente demissionário dos "leões", escreveu aos jogadores, ao que o clube chama de uma "clara tentativa de apaziguar e reconciliar" as relações. "Tendo em vista esta mensagem, os jogadores referidos responderam de forma positiva às palavras do presidente do clube, agradecendo e mostrando compromisso para alcançar os objectivos desportivos. Todos responderam excepto o jogador, cujo silêncio foi particularmente ultrajante considerando a sua condição de capitão do clube", acrescenta o clube, citado pelo Observador.

"O comportamento do Primeiro Respondente [Rui Patrício] foi difícil de interpretar pelo clube e pode ser possível de entender apenas se considerarmos a existência prévia do desejo de sair do clube. O jogador não fez nada para resolver (potencialmente) os problemas. Nunca sugeriu qualquer solução mitigada, destinada a avaliar o desconforto, optando apenas imediatamente, e sem aviso prévio ou solução alternativa antes discutida, por comunicar a sua decisão de rescindir contrato com efeito imediato", refere o clube na carta.

De acordo com a mesma fonte, este processo deverá ficar "congelado" pelos novos responsáveis da SAD. Isto porque a nova grande prioridade do Sporting será conseguir trazer de novo para o clube alguns dos jogadores que rescindiram, como os internacionais portugueses William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes. No caso de Rui Patrício tal já não será possível, uma vez que o português já assinou pelo Wolverhampton, mas o pagamento de uma verba por parte dos ingleses de maneira a evitar guerras de tribunais é ainda visto com bons olhos.