Em pleno Mundial de 2018, e enquanto a Argentina vai tentando garantir a sua passagem frente aos oitavos-de-final, Ángel Di María confidenciou esta segunda-feira ao The Players Tribune os momentos mais difíceis da sua carreira e, em especial, a final do Campeonato do Mundo de 2014 - que o avançado falhou por problemas físicos.

O argentino conta que, na manhã da final entre Argentina e Alemanha, recebeu uma carta por parte do Real Madrid, a sua equipa da altura, pedindo para que este não jogasse o jogo decisivo. Di María conta que nem abriu a carta e imediatamente rasgou-a em pedaços. "Manda-a fora. A pessoa que decide aqui sou eu!", confessa no seu texto.

Di María sabia dos rumores que indicavam a contratação de James Rodríguez para o seu lugar e, consequentemente, a sua venda. Considerando-o como "o dia mais difícil da sua vida" devido às dores que sentia, o avançado começou a partida no banco e esperou pelo seu momento.

Mas este nunca chegou: Sabella, o seleccionador, não quis arriscar os seus problemas físicos. O jogador ex-Benfica, de mão no peito, confessou ao treinador que "apenas queria ganhar o Campeonato do Mundo", independentemente do jogador que ele colocasse em campo, fosse ele ou não. A Alemanha ganhou 1-0 com um golo no prolongamento e Di María nunca chegou a sair do banco. No final do Campeonato do Mundo, James foi mesmo para o Real Madrid, enquanto Di María foi contratado pelo Manchester United.

Agora no Paris Saint-Germain, o avançado tem uma difícil missão no Mundial da Rússia. A Argentina está em apuros no Grupo D, precisando de ganhar esta terça-feira frente à Nigéria para se manter na competição e avançar à fase seguinte e Di María deverá dar o seu contributo, jogando de início e sem cartas à mistura.