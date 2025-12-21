Sporting e Benfica empatam no dérbi feminino e mantêm distâncias

A avançada brasileira Nycole Raysla, aos 21 minutos, colocou as 'encarnadas' na frente, mas a internacional portuguesa Telma Encarnação, de grande penalidade, aos 88, sentenciou o empate, que deixa Benfica com 20 pontos e Sporting com 15.

O Sporting e o líder Benfica empataram este domingo 1-1 no dérbi feminino disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, mantendo a distância de cinco pontos entre as equipas no topo do campeonato de futebol, à oitava ronda.



As 'leoas' dispuseram da primeira boa oportunidade, quando Daniela Arques fletiu para o centro e rematou em jeito, com a bola a passar muito perto, aos nove minutos, mas foi o Benfica a tomar conta da partida e a somar mais oportunidades para marcar.

Lúcia Alves rematou contra o corpo da colega Nycole Raysla, aos 13 minutos, na pequena área, e Chandra Davidson foi mais forte no jogo aéreo e quase marcou, aos 17, o que viria a acontecer pouco depois, aos 21, por intermédio da avançada brasileira.

Um grande cruzamento de Catarina Amado encontrou Nycole Raysla a cabecear sem oposição, numa vantagem que podia ter sido dilatada aos 28 minutos, por Chandra Davidson, e 34, por Caroline Moller, em ocasiões soberanas.

O Sporting ficou muito tempo afastado do último terço e apenas perto do intervalo é que Telma Encarnação conseguiu aparecer no jogo, com um remate potente que obrigou Thaís Pina a aplicar-se, e o intervalo surgiu debaixo de protestos 'leoninos'.

A árbitra Ana Afonso apitou para o final da primeira parte quando o Sporting estava a preparar-se para bater um pontapé de canto, o que causou irritação a jogadoras, banco e bancadas, mas o reatamento não trouxe mais incidentes para o encontro.

Carla Armengol atirou ao lado e Telma Encarnação viu Thaís Pina fazer uma grande defesa a um remate com 'selo' de golo, mas Anna Wellmann também impediu as 'águias' de fechar o jogo, ao negar remates de Chandra Davidson e Caroline Moller.

Catarina Amado rasteirou a recém-entrada Carolina Santiago no interior da área, o que ainda mereceu revisão no videoárbitro, mas Ana Afonso manteve a decisão de assinalar grande penalidade e Telma Encarnação resgatou o empate, perto do fim.