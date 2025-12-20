Sábado – Pense por si

Thiago Silva é reforço do FC Porto

Central brasileiro assina até final da época, com mais uma de opção.

O FC Porto oficializou este sábado a contratação de Thiago Silva, que regressa a uma 'casa' por onde já passou em 2004/05. Aos 41 anos, o central brasileiro deixou o Fluminense.

O brasileiro, informaram os dragões, assinou pelo FC Porto "até ao final da época, com mais uma temporada de opção. Chega a custo zero, dada a sua situação de 'free agent', não sendo aplicada qualquer comissão de intermediação."

Depois de ter passado pelo FC Porto no início da carreira, sem nunca se ter estreado na equipa principal, Thiago Silva não escondeu a alegria por estar de volta. "Olá, nação portista. Estou aqui para a anunciar o meu regresso aos dragões e para dizer como estou feliz e motivado por esta oportunidade. Agradecer ao nosso presidente, André Villas-Boas, pela oportunidade, ao mister Francesco Farioli e dizer o quão ansioso estou por vestir novamente estas cores. Conto com o vosso apoio e espero por vocês no Dragão", referiu num vídeo partilhado pelo FC Porto. 

