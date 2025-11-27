Sporting anuncia lista dos Prémios Stromp 2025: Varandas, Rui Borges, Hjulmand e João Simões entre os vencedores

Ao todo serão distribuídos 41 galardões na 63.ª edição de um evento que já ficou conhecido como os "Óscares do Sporting"

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

O Sporting revelou esta quinta-feira as personalidades do seu universo que serão distinguidas, no próximo dia 15 de dezembro, na 63.ª edição dos Prémios Stromp.



Ao todo serão distribuídos 41 galardões - ou melhor, como lembra o clube, os "Óscares do Sporting" - numa noite que refletirá "o mérito, a excelência e o espírito leonino que atravessa gerações".

No evento que terá lugar em Lisboa, no Hotel Sheraton, a partir das 20 horas, destaque para as distinções atribuídas a Frederico Varandas (Dirigente do Ano), Rui Borges e João Coelho (Técnicos do Ano), Hjulmand (Futebolista do Ano), João Simões e Matilde Pinto (Revelações do Ano no Futebol e nas Modalidades, respetivamente) Eduardo Felicíssimo (Academia) ou Gonzalo 'Nolito' Romero e Patrícia Silva (Atletas do Ano).

Nota, ainda, para os prémios Saudade que respeitam a memória de Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro, bem como o galardão Carreira atribuído ao ex-hoquista do clube, Ângelo Girão.

Prémios por Escolha

Atleta do Ano: Gonzalo ‘Nolito’ Romero (Hóquei em Patins)

Atleta do Ano: Patrícia Silva (Atletismo)

Equipas do Ano: Equipa masculina de futebol, Equipa masculina de andebol, Equipa masculina de ténis de mesa, Equipa feminina de atletismo e Equipa masculina de atletismo

Revelação do Ano - Futebol: João Simões

Revelação do Ano - Modalidades: Matilde Pinto (Ténis Mesa)

Futebolista do Ano: Morten Hjulmand

Técnicos do Ano: Rui Borges (Futebol) e João Coelho (Voleibol)

Coordenador do Ano: Paulo Gomes (Academia Cristiano Ronaldo)

Dirigente do Ano: Frederico Varandas (Presidente do Sporting e da Sporting SAD)

Academia: Eduardo Felicíssimo (Futebol)

Sócio do Ano: António Magalhães (Presidente do Solar do Norte)

Saudade: António Jorge Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro (Grupo Stromp)

Especial Carreira: Ângelo Girão (Hóquei em Patins)

Especial Funcionário: Vítor Costa (Departamento Futebol)

Especial Núcleos: Núcleo do Sporting CP de Minde

Prémios por Inerência

Europeu: Guilherme Henriques e Lara Fernandes (Ginástica Acrobática)

Europeu: Alice Santos, Leonor Carreira e Ema Fernandes (Ginástica Acrobática)

Europeu: Filipe Marques (Paratriatlo)

Europeu: João Costa (Tiro)

Europeu: Rafael Bessa e Xano Edo (Hóquei em Patins)

Europeu: Vicente Pereira (Natação Adaptada)

Europeu: André Almeida (Natação Adaptada)

Europeu: Diogo Matos (Natação Adaptada)

Mundial: Diogo Abreu e Pedro Ferreira (Ginástica Trampolim Individual)

Mundial: João Soldado (Ténis de Mesa Adaptado)

Mundial: Carina Paim (Atletismo Paralímpico)

Mundial: Igor Oliveira (Atletismo Paralímpico)

Mundial: Tiago Santos (Kickboxing)

Mundial: Equipa masculina de Hóquei em Patins