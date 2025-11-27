Sporting anuncia lista dos Prémios Stromp 2025: Varandas, Rui Borges, Hjulmand e João Simões entre os vencedores

Ao todo serão distribuídos 41 galardões na 63.ª edição de um evento que já ficou conhecido como os "Óscares do Sporting"
O Sporting revelou esta quinta-feira as personalidades do seu universo que serão distinguidas, no próximo dia 15 de dezembro, na 63.ª edição dos Prémios Stromp.
Sporting CP celebra o título de bicampeão 2024/2025 com festa e prémios Stromp
Ao todo serão distribuídos 41 galardões - ou melhor, como lembra o clube, os "Óscares do Sporting" - numa noite que refletirá "o mérito, a excelência e o espírito leonino que atravessa gerações".
No evento que terá lugar em Lisboa, no Hotel Sheraton, a partir das 20 horas, destaque para as distinções atribuídas a Frederico Varandas (Dirigente do Ano), Rui Borges e João Coelho (Técnicos do Ano), Hjulmand (Futebolista do Ano), João Simões e Matilde Pinto (Revelações do Ano no Futebol e nas Modalidades, respetivamente) Eduardo Felicíssimo (Academia) ou Gonzalo 'Nolito' Romero e Patrícia Silva (Atletas do Ano).
Nota, ainda, para os prémios Saudade que respeitam a memória de Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro, bem como o galardão Carreira atribuído ao ex-hoquista do clube, Ângelo Girão.
Prémios por Escolha
Atleta do Ano: Gonzalo ‘Nolito’ Romero (Hóquei em Patins)
Atleta do Ano: Patrícia Silva (Atletismo)
Equipas do Ano: Equipa masculina de futebol, Equipa masculina de andebol, Equipa masculina de ténis de mesa, Equipa feminina de atletismo e Equipa masculina de atletismo
Revelação do Ano - Futebol: João Simões
Revelação do Ano - Modalidades: Matilde Pinto (Ténis Mesa)
Futebolista do Ano: Morten Hjulmand
Técnicos do Ano: Rui Borges (Futebol) e João Coelho (Voleibol)
Coordenador do Ano: Paulo Gomes (Academia Cristiano Ronaldo)
Dirigente do Ano: Frederico Varandas (Presidente do Sporting e da Sporting SAD)
Academia: Eduardo Felicíssimo (Futebol)
Sócio do Ano: António Magalhães (Presidente do Solar do Norte)