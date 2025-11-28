Rui Costa responde a João Félix: "Terá de dizer o que é para si um clube fazer de tudo para o trazer para casa"

Antes da partida para a Madeira, onde amanhã o Benfica vai defrontar o Nacional (18h), Rui Costa comentou as mais recentes declarações de João Félix, nas quais o internacional português culpou o clube por não ter regressado à Luz no verão.



Rui Costa reage a declarações de João Félix sobre o Benfica Luís Manuel Neves

"Fico com muita pena que o João tenha dito uma coisa do género, até por ele. Se dependesse da vontade do Benfica, já estava no Benfica há três anos. Não me quero alongar porque vou respeitar o João, é um jogador da casa, por quem tenho o máximo respeito. Espero que um dia ainda vista a camisola do Benfica. Fico com muita pena, mesmo, que tenha tido estas declarações. Terá de dizer o que é para si um clube fazer de tudo para o trazer para casa. Nestes três anos, provavelmente o Chelsea, Barcelona, Milan e agora Arábia quiseram-no mais do que o Benfica, provavelmente sim. A estrutura do Benfica fez de tudo para trazer o João para o Benfica e fez muito mais do que normalmente faz. Respeito muito o João. Tenho muita pena por ele que tenha dito o que disse. há sempre a porta aberta para os bons jogadores voltarem ao Benfica. Ele não está a faltar ao respeito ao clube", disse o presidente do Benfica.

Recorde-se que o atacante do Al Nassr disse, à Sport TV, que não houve vontade das águias no seu regresso e que as questões financeiras não eram um obstáculo: "O que me fez vir [para o Al Nassr] foi a vontade do clube em ter-me. A verdade é que estive para voltar ao Benfica nos últimos três verões, sempre foi a minha vontade e sempre disse isso aos meus agentes, mas nunca houve uma vontade séria por parte do clube, não sei de quem... Nunca surgiu a oportunidade, não por questões de valores de transferência ou salário, nada a ver com isso, sempre foi por questões de vontade do outro lado que não se realizou. Entretanto, o Al Nassr chegou-se à frente com mais vontade e, quando assim é, não podemos recusar."